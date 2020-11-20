Взрыв возле многоэтажки на проспекте Гагарина: подробности с места происшествия

20 ноября 2020 г. 13:53
Автор: Марина Николаева
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Как сообщалось, сегодня утром возле одной из многоэтажек на проспекте Гагарина прогремел взрыв, в результате которого был ранен мужчина – он получил многочисленные телесные повреждения, также ему оторвало кисть руки.

Также взрывом оглушило женщину, которая проживает в этом доме и которая перед взрывом вызвала на место полицию.

Соседи женщины рассказали, что семья переехала в дом недавно, около полугода назад.

Супруги развелись, и женщина жила здесь с двумя детьми.

По словам очевидцев, мужчина часто приходил к детям.

Сегодня, как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что пришел ее бывший муж и угрожает гранатой.

По словам соседей, женщина успела отправить из дома пятилетнего ребенка с родственником.

После этого во дворе дома раздался взрыв.

По предварительной информации, мужчина бросил три гранаты: две из них полетели в сторону дома, а одна разорвалась у него в руке.

Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Его жена почти не пострадала, только оглушена взрывом и пребывает в состоянии шока от произошедшего.

На месте работают правоохранители. Также прибыли сотрудники газовой службы для проверки состояния газовой трубы, которая проходит снаружи дома. Они проверили, не была ли она повреждена в результате взрыва.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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