Взрыватку в горсовете не нашли: эвакуировали 260 человек

09 ноября 2018 г. 14:11
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Напомним, что сообщение о заложенной взрывчатке в Харьковском горсовете, на улице Квитки-Основьяненко, 7, поступило в полицию 9 ноября около 10 часов утра. 
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты- взрывотехники. Полицейские провели тщательный осмотр здания, проверили 4500 кв. метров помещений и эвакуировали 260 человек. 
 
Никаких взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было. 
 
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность человека, который сообщил ложную информацию о заминировании.
 
 
 

 

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