Взрыватку в горсовете не нашли: эвакуировали 260 человек

Напомним, что сообщение о заложенной взрывчатке в Харьковском горсовете, на улице Квитки-Основьяненко, 7, поступило в полицию 9 ноября около 10 часов утра.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты- взрывотехники. Полицейские провели тщательный осмотр здания, проверили 4500 кв. метров помещений и эвакуировали 260 человек.