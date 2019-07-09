Взрывчатку в вузах города не нашли

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, специалисты обследовали 4,5 тысячи кв. метров помещений и более 2000 кв. метров прилегающей территории вузов. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

На местах работали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления полиции. Эвакуированы 600 человек.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского и Киевского отделов полиции.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в трех харьковских вузах поступило сегодня, 9 июля.