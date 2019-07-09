 

Взрывчатку в вузах города не нашли

09 июля 2019 г. 12:35

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, специалисты обследовали 4,5 тысячи кв. метров помещений и более 2000 кв. метров прилегающей территории вузов. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

На местах работали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления полиции. Эвакуированы 600 человек.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского и Киевского отделов полиции.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в трех харьковских вузах поступило сегодня, 9 июля.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.