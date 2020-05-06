Взрывы боеприпасов в Балаклее: СБУ отреагировала на заявление следственной комиссии

Служба безопасности продолжает расследовать взрыв военного арсенала в Балаклее как диверсию, несмотря на заявление Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина.

Указано, что досудебное расследование продолжает осуществлять следственное подразделение Харьковского управления СБУ по ст. 113 (диверсия), ч.1 ст. 115 (убийство), ч.3 ст. 425 (халатное отношение к воинской службе) Уголовного кодекса Украины.

"Сообщение о подозрении в этом уголовном производстве по состоянию на сегодня (5 мая, - ред.) не осуществлялось. Следствие продолжается", - сказано в документе.

При этом СБУ, сославшись на тайну следствия, отказалось ответить на вопрос относительно обвинений ВСК, заявившей о фальсификации материалов дела в пользу версии о российском беспилотнике.

В СБУ также подчеркнули, что смену подследственности уголовного производства, на чем настаивает ВСК, может осуществить только прокуратура.

Напомним, пожар на складах боеприпасов в Балаклее вспыхнул 23 марта 2017 года. Тогда прокуратура квалифицировала дело как диверсию. Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что незадолго до пожара вблизи военных складов был замечен беспилотник.

По мнению членов ВСК, причиной одного из первых взрывов, который и спровоцировал пожар в Балаклее, был подрыв специальных зарядов. В ВСК также заявили, что на момент взрыва в районе склада боеприпасов не было никаких летательных аппаратов, что исключает версию о подрыве складов с помощью беспилотника.