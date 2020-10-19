Взрывы еще будут. Когда застройщик планирует окончательно демонтировать элеватор на Южном вокзале?

Взрыв прогремел около 14 часов. Это запланированный демонтаж части элеватора возле Южного вокзала. Зернохранилище пустовало несколько десятков лет, и за это время успело стать этакой местной достопримечательностью. Особенно любили заброшенный элеватор - экстремалы, которые делали селфи на высоте.

Чтобы обеспечить порядок и безопасность во время демонтажа на месте дежурили спасатели и патрульные полицейские.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Там чергувало два відділення і 10 чоловік особового складу. Вони чергували починаючи з 14 години до 15-години включно. Вони знаходились практично не так далеко від проведення цих робіт.

Правоохранители перекрыли часть улицы Евгения Котляра между Чеботарской и Большой Панасовской.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Хар.обл

Загалом проїзна частина була перекрита з метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху та відведення громадян від місць демонтажу будівлі шляхом її підриву. Дорога була перекрита з 14 по 15 годину.

Посмотреть на подрыв здания собралось около тысячи горожан. Только пыль улеглась стало видно - зернохранилище разрушилось частично, каркас здания затем постепенно разобрали с помощью спецтехники. По словам представителя компании застройщика - так и было запланировано.

Александр Чернов, представитель компании застройщика по телефону

Да, конечно - так было запланировано, потому что от большего количества заряда мы боялись, что могут пострадать окружающие сооружения. 02,27 + 03,30 До конца года планируется полностью демонтаж элеватора и до 10 декабря планируется демонтаж вот этого здания, на котором руферы лазят постоянно.

Александр Чернов рассказал, что подрывом элеватора занимался подрядчик, другие его здания скорее всего будут демонтировать таким же образом. В будущем на этом месте появятся три шестнадцатиэтажки.