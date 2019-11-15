Взрывы на арсенале в Балаклее: пострадал сапер

В результате взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области осколочное ранение получил сапер.

Об сообщило Информационное агентство Минобороны в Харькове. Там также назвали причину взрывов на территории арсенала.

"При проведении плановых работ по утилизации боеприпасов сдетонировал снаряд. Почему, пока неизвестно. В результате подрыва осколком повредили руки манеру. Его везут в Харьков", - говорится в сообщении.

Напомним, о взрывах в Балаклее сообщили местные жители сегодня, 15 ноября, около 15 часов. Также в соцсетях было опубликовано видео с мета происшествия.