Взрывы на оборонном заводе в РФ - количество пострадавших возросло до 75 человек

01 июня 2019 г. 20:20
Источник: ТСН
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В субботу, 1 июня, в Дзержинске Нижегородской области России произошла серия взрывов на заводе "Кристалл" в цехе по производству тротила. По данным Министерства здравоохранения РФ, пострадали 79 человек. В результате взрывов повреждения были зафиксированы в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов, однако о разрушениях речь пока не идет.

На данный момент в Дзержинске ввели режим ЧС на территориях возле завода, пожар удалось потушить. Сообщается, что площадь пожара достигла 800 квадратных метров. 

По факту взрывов уже возбуждено уголовное дело. СК начал расследование по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

По данным следствия, на предприятии произошло "несколько взрывов техногенного характера". В качестве основной версии взрывов рассматривают нарушение правил техники безопасности. Согласно сообщениям росСМИ, по одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались взрывы.

 

Видео: 

Взрыв в дзержинске с квадрокоптера!!!! 01.06.2019.

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