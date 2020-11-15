Взрывы на протестах в Минске: есть пострадавшие

Как сообщалось, очередную акцию протеста в Минске начали разгонять слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Tut.by пишет, что в районе Площади перемен, где собрались несколько тысяч человек, взорвалось не меньше четырех светошумовых гранат.

Очевидцы рассказали агентству Интерфакс, что после взрывов "несколько людей лежат на земле с травмами".

Одна из пострадавших получила травмы в результате попадания осколка светошумовой гранаты, пишет ТАСС.

В начале акции перед тем, как задерживать людей, силовики распылили слезоточивый газ. Onliner сообщал также о применении светошумовых гранат после начала митинга.

Напомним, 12 ноября в минской больнице скончался 31-летний житель столицы Беларуси Роман Бондаренко. По сообщениям белорусских СМИ, неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек на Площади перемен.

Баллотировавшаяся в президенты Светлана Тихановская также опубликовала видеозапись момента взрыва, призвав международное сообщество вступиться за белорусский народ и права человека.