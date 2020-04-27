Взрывы на складах боеприпасов Балаклее: арсенал подорвали намеренно

Временная следственная комиссия, созданная для расследования фактов взрывов в Балаклее в 2017 году, где было потеряно боеприпасов на 12 млрд грн. подготовила свой первый отчет. Об этом написал на своей странице в Facebook глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он напомнил, что главная причина происшествия, на которой настаивает СБУ - атака российского беспилотника. Правда, ВСК ее опровергает, так как экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, из-за которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. В результате взрыва образовалась воронка, которая имеет огромные размеры. После тушения пожара на территории арсенала обнаружено до 10 аналогичных воронок, что свидетельствует минировании.

Учитывая это, комиссия приняла решение о назначении экспертизы, которую провел Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. М. С. Бокариуса. Ее результаты показали, что «воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия».

«Судя по размеру воронки, для этого в землю было заложено два ряда (!!!) кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук (!!!) в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки, если везти речь о, например, ТФО-1. И таких воронок было до десяти!!!», - написал Арахамия.

К тому же он отметил, что заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы это никто не увидел. При этом, их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе.

«До 1 мая согласно закону ВСК должна предоставить полный отчет. Но так как за это время мы успели полноценно расследовать взрывы лишь на одном из 5 объектов и частично начали Калиновку, мы будем настаивать на продолжении работы ВСК еще на 6 месяцев», - объяснил Арахамия.