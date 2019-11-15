Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее. Двое погибших. Раненых привезли в Харьков

Сегодня в Балаклее снова прогремели взрывы. Два человека погибли, еще четверо получили ранения и ожоги. В Генштабе ВСУ сообщили, что трагедия произошла во время утилизации боеприпасов на специальном полигоне

Это кадры, которые сегодня днем ​​сняли очевидцы в Балаклее. Местные жители снова испуганно прислушивались к страшному грохоту, который раздавался с территории воинской части. Свидетели говорят, что они насчитали около двух десятков взрывов. Первые взрывы, по информации министерства обороны Украины, прозвучали примерно в 14:30. По информации пресс-службы Генштаба ВСУ военнослужащие работали над утилизацией остатков взрывных устройств, которые нельзя было транспортировать. Однако плановая утилизация привела к человеческим потерям и травмам. Пострадавших четверо, и двое погибших. Одному из пострадавших, с легкими травмами оказывают помощь в больнице Балаклеи. А трех мужчин в возрасте от 20 до 30 лет санавиацией срочно доставили в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи. Затем одного из них перевезли в военный госпиталь.

Эти медицинские сестры, максимально быстро, везут одного из раненых на носилках в лифт. Оттуда - прямо в операционную. Вот вещи, которые были на раненом, и его кровь. А еще - фольга. Ею оборачивают места ожогов, предоставляя первую помощь. У наиболее тяжелого раненого, который был доставлен в Харьков - 60 процентов ожогов тела и перелом руки. Еще у одного - 20 процентов ожогов. У третьего - только переломы.

Виктор Забашта (по телефону), директор КП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф":

Що вас цікавить - що вони будуть жити - вони будуть. І будуть здорові. Це без сумніву.

Между тем губернатор Алексей Кучер срочно выехал в Балаклею. На своей странице в Facebook он сообщил, что на территории воинской части провели эвакуацию. А вот жителям города, по его словам, ничего не угрожает, поэтому эвакуация здесь не понадобилась.