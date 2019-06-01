Взрывы на тротиловом заводе в Дзержинске: много пострадавших

01 июня 2019 г. 17:00
Источник: РБК-Украина
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В российском городе Дзержинск Нижнегородской области произошел взрыв на тротиловом заводе. Серия взрывов произошла на заводе "Кристалл", сам цех разрушен на площади около 100 квадратных метров. Очевидцы происшествия сообщают, что взрывная волна имела такую силу, что в окрестных домах вылетели стекла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

На данный момент известно о 38 пострадавших, однако не исключается, что под завалами могут находиться люди. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ сообщили, что состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое. В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что на месте работает 10 формирований службы медицины катастроф.

Также  в экстренных службах Нижнегородской области заявили, что причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса.

"Предварительная причина взрыва — нарушение технологического процесса производства работ", - сообщили в экстренных службах.

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