Взрывы на арсенале в Балаклее будет расследовать ГБР

15 ноября 2019 г. 19:55
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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве начали досудебное расследование обстоятельств, при которых произошли взрывы на территории военного склада Министерства обороны на Харьковщине.

Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления ГБР в Полтаве.

ЧП правоохранители квалифицировали по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса (халатное отношение военного к службе, повлекшее существенный вред в условиях особого периода).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

По данным пресс-службы Генштаба ВСУ, сегодня, 15 ноября, на территории центральной артиллерийской базы у Балаклее утилизировали остатки боеприпасов и элементов, не подлежащих транспортировке. 

Военные осуществляли плановое уничтожение в специально оборудованном котловане. В этот момент прозвучало около 20 взрывов, результате которых погибли двое саперов и получили ранения четверо военных

В то же время, в ГБР сообщили, что  взрывы произошли во время разминирования и загрузки боеприпасов на технику.

"Проводилась плановая работа по разминированию технической территории и загрузки боеприпасов на технику. Во время чего произошло детонирования, возгорания и три взрыва", - сказано в сообщении.

В Минобороны заверили, что ситуация на арсенале контролируемая и безопасная. 

 

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