Взрывы в Бейруте: более 60 человек пропали без вести

08 августа 2020 г. 14:34
Источник: РБК-Украина

В результате взрыва в ливанской столице Бейруте пропавшими без вести считаются более чем 60 человек. Сейчас официально сообщается о 154 погибших в результате взрыва. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, ранения получили более 6 тысяч человек. При этом ожидается рост числа пострадавших.

"Число погибших достигло 154, включая 25 человек, чьи личности еще не установлены. Кроме того, более 60 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести ", - сообщили в местном Минздраве.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось. Как сообщили правоохранители Ливана, в порту произошел взрыв селитры, которая хранилась в одном из портов. Она была конфискована с корабля, который принадлежал гражданину России и был арестован в порту Ливана еще в 2013 году.

 

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