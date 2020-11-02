Взяточничество в полиции: в Харькове задержали начальника одного из секторов ГУНП

Начальник одного из секторов ГУНП в Харьковской области предлагал своим коллегам, которые освобождаются из органов Национальной полиции, решить вопросы, связанные с получением социальных выплат в связи с потерей трудоспособности. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, полицейский обещал посодействовать в прохождении медико-социальной экспертной комиссии, оформлении инвалидности и ускоренном получении выплат за денежное вознаграждение.

2 ноября его задержали после получения взятки в размере 10 тыс. грн, которую он требовал за оформление пенсии одному из полицейских.

Сейчас решается вопрос о сообщении указанному служащему о подозрении и избрании меры пресечения. Кроме того, решается вопрос об уведомлении о подозрении сотруднику полиции, который давал взятку.

Продолжаются обыски и другие первоочередные следственные действия.