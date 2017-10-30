Юдаев в суде заявил, что во время штурма ХОГА он громил АТН

30 октября 2017 г. 15:52
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В Киевском суде рассматривают дело Сергея Юдаева. Вместе с ним на скамье подсудимых еще трое подозреваемых в штурме ХОГА в апреле 2014 года.

Как передает корреспондент АТН, прокуратура настаивает на наказании Сергею Юдаеву в виде  лишения свободы сроком на 8 лет, остальным подсудимым – 6 лет лишения свободы.
Юдаев не признает своего участия в штурме ХОГА.

Его  подозревают в штурме ХОГА,  а также в нападении на телекомпанию АТН весной 2014 года. Во время своей речи, Юдаев попросил признать его действия в АТН признать крайней необходимостью. Также он заявил, что не принимал участия в штурме ХОГА,  в качестве алиби наводит свое участие в погроме офиса АТН.

Остальные подсудимые свою вину также отрицают, ссылаясь на якобы отсутствие доказательств.

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