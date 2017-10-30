Юдаев в суде заявил, что во время штурма ХОГА он громил АТН

В Киевском суде рассматривают дело Сергея Юдаева. Вместе с ним на скамье подсудимых еще трое подозреваемых в штурме ХОГА в апреле 2014 года.

Как передает корреспондент АТН, прокуратура настаивает на наказании Сергею Юдаеву в виде лишения свободы сроком на 8 лет, остальным подсудимым – 6 лет лишения свободы.

Юдаев не признает своего участия в штурме ХОГА.

Его подозревают в штурме ХОГА, а также в нападении на телекомпанию АТН весной 2014 года. Во время своей речи, Юдаев попросил признать его действия в АТН признать крайней необходимостью. Также он заявил, что не принимал участия в штурме ХОГА, в качестве алиби наводит свое участие в погроме офиса АТН.

Остальные подсудимые свою вину также отрицают, ссылаясь на якобы отсутствие доказательств.