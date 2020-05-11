За бортом судна Regal Princess нашли мертвой украинку

В городе Роттердам в Нидерландах была найдена мертвой 39-летняя украинка, член экипажа пришвартовано в порту круизного судна Regal Princess. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. Т ело умершей было обнаружено в воде за бортом судна.

"По предварительной информации местной полиции, смерть произошла в результате самоубийства. Тело погибшей доставлено в местный морг. Родственники умершей уведомлены о факте смерти", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения.

По словам Погорельцева, дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.