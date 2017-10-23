За два дня три ДТП. Кто и где не смог поделить дорогу?

Перекресток улиц Гвардейцев Широнинцев и Валентинивськой уже не впервые становится местом жутких аварий. Местные жители только за прошедшее лето несколько раз слышали свист тормозов и звуки ударов, вспоминает Анна. Вот и накануне еще одно ДТП привело к летальному исходу.

Анна

На сколько это спокойный перекресток? – Вообще не спокойный, часто очень… очень часто . И сразу было две аварии. Одна здесь, одна на «Сильпо» возле той остановки, одновременно.

Татьяна

Бывает, и полиция была. Как-то тут стояла побитая. Слышала, что была авария, но не видела. К счастью, не видела.

На этот раз перекресток не поделили Дэу ланос и БМВ. В результате пострадали оба водителя, а также два пассажира, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области. Водитель Дэу от полученных травм впоследствии скончался в больнице. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное, говорят медики. Накануне еще одна БМВ стала участником аварии. Здесь машины не разминулись на выезде из города, возле автозаправки, расположенной на Салтовском шоссе. В результате аварии пострадали 40 и 43-летние мужчины, ехавшие в «Славуте». Врачи оценивают состояние здоровья пострадавших как тяжелое, сообщили в пресс службе ГУНП.

И добавляют, что водитель иномарки скрылся с места ДТП. По пока неподтвержденным официально данным за рулем 5-ки БМВ был бывший сотрудник прокуратуры. Но он уволился еще в 2011-м. Его местонахождение, на данный момент устанавливается. Также правоохранители говорят, что факт этого события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – это нарушение правил безопасности

дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Точные обстоятельства происшествия выясняются. Расследуют полицейские и обстоятельства аварии вблизи села Мироновка Золочевского района. Там произошло столкновение автомобилей "Опель Астра" и "Шкода Октавиа". Водитель последней машины совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение. в результате чего в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи было доставлено 5 человек, среди которых 6-ти летний ребенок.