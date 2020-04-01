За избиение собаки харьковчанину грозит 3 года тюрьмы

Сообщение об избиении собаки на балконе в доме на проспекте Архитектора Алешина поступило в полицию 30 марта в 8:45. Правоохранители, прибывшие по вызову, установили владельца животного, которым оказался 36-летний мужчина.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, собака имела явные травмы, потому на место происшествия вызвали еще и инспектора КП «Центр обращения с животными». Мужчина написал отказ от собаки с просьбой забрать ее вместе с двумя котами и морской свинкой из-за трудного финансового положения. Представитель коммунального предприятия изъял животных у владельца.

По данному факту следственным Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.