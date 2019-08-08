 

За минувшие сутки экосистемы тушили 20 раз (фото)

08 августа 2019 г. 10:17
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По данным пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области, за минувшие сутки пожарные совершили 20 оперативных выездов на тушение сухой травы, камыша, тростника и мусора. 

Общая площадь пожаров превысила 2 га. Данные события произошли в Харьковском, Краснокутском, Дергачевском, Валковском, Коломакском и Лозовском районах области, а также в Московском, Основянском, Шевченковском, Слободском, Холодногорском и Киевском районах города Харькова.

Самый масштабный пожар произошел по ул. Новопроложной села Солоницевка Дергачевского района. Там, на открытой территории горела сухая трава на площади 1 га. На тушение данного пожара пришлось привлекать 3 подразделения ГСЧС. По  состоянию на 2:00 пожар удалось погасить. Благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось предотвратить распространение пламени на частные и дачные усадьбы.

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