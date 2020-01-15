За нападение на харьковских журналистов заведено уголовное дело

15 января 2020 г. 12:50
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13 января на съемочную группу телерадиокомпании "Сигма" в Харьковской области было совершено нападение, на следующий день правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщила старший инспектор Лозовского отдела полиции Анастасия Василенко, передает ТРК "Сигма". 

Утром 13 января в полицию поступило сообщение от журналистки о том, что с оператором снимала видеосюжет о полигон промышленных отходов в селе Смирновка Лозовского района.

Во время съемки 59-летний заведующий производством попросил группу покинуть территорию полигона и мешал проведению съемок.

Возник конфликт, в результате которого мужчина повредил штатив от видеокамеры.

Производство открыли по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Видео: 

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