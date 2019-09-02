За неделю на Харьковщине произошло 412 пожаров

C 26 августа по 2 сентября спасатели круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на ЧП, пожары и другие вызовы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, за этот период спасатели 578 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 412 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 18 выездов для оказания помощи населению и на ликвидацию последствий ДТП, 17 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны и другие вызовы.

Так, в результате пожаров погибли 2 человека и 5 получили травмы. На месте ликвидации ЧП обнаружены тела 3 погибших, а также один человек травмирован.

Отметим, из 412 пожаров, произошедших за неделю, 323 возникли в экосистемах и четыре - в лесных массивах.

Пиротехники обнаружили и обезвредили за неделю 92 боеприпаса, среди которых: 37 артснарядов, 42 минометных мины, 2 гранаты и 11 других боеприпасы.