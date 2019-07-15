 

За неделю произошло 69 пожаров - ГСЧС

15 июля 2019 г. 10:32
16 просмотров

С  8 по 15 июля спасатели круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на пожары, ЧП и другие вызовы.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области,  спасатели 180 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 69 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 32 из которых возникли на открытых пространствах и были связаны с горением сухостоя и мусора. 

Кроме того, 25 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на ДТП, 16 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, остальное - други выезды.

В результате пожаров один человек погиб, еще один получил ожоги.Во время ликвидации пожара эвакуированы 46 человек.

На месте возникновения ЧП погибли 7 человек, еще 2 получили травмы, а 3 человека были спасены.

Пиротехники осуществили 16 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 64 боеприпасов, среди которых 43 артснаряда, 17 минометных мин и 4 гранаты.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.