За неделю произошло 69 пожаров - ГСЧС

С 8 по 15 июля спасатели круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на пожары, ЧП и другие вызовы.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, спасатели 180 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 69 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 32 из которых возникли на открытых пространствах и были связаны с горением сухостоя и мусора.

Кроме того, 25 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на ДТП, 16 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, остальное - други выезды.

В результате пожаров один человек погиб, еще один получил ожоги.Во время ликвидации пожара эвакуированы 46 человек.

На месте возникновения ЧП погибли 7 человек, еще 2 получили травмы, а 3 человека были спасены.

Пиротехники осуществили 16 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 64 боеприпасов, среди которых 43 артснаряда, 17 минометных мин и 4 гранаты.