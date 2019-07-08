За неделю на Харьковщине утонули трое - ГСЧС

В течение недели, с 1 по 8 июля, спасатели 375 раз выезжали по сигналу «Тревога».

Из них 208 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний. Кроме того, 35 раз спасатели выезжали для оказания помощи, 21 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, а также на другие вызовы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате пожаров 4 человека погибли и 3 получили ожоги. Один человек спасен, а еще 45 - удалось эвакуировать из опасных зон.

Пиротехники осуществили 21 выезд на разминирование боеприпасов времен войны. Всего было обнаружено и обезврежено 41 боеприпас, среди которых: 32 артснаряда, 8 минометных мин и граната.

Кроме того, на водных объектах выявлено 3 погибших. Трагедии случились в Дергачевском, Волчанском районах области и в Харькова.

В частности, 6 июля на территории базы отдыха во время купания в реке Северский Донец утонул гражданин Туркменистана,1998 года рождения, который учился в Харькова. Для извлечения тела из воды привлекались специалисты областной водолазно-спасательной службы.

Сейчас проводятся следственные действия, которые должны установить их обстоятельства и причины гибели людей.