За неделю в регионе произошло более сотни пожаров: есть погибший и пострадавшие

18 июня 2019 г. 10:18

C  10 по 18 июня подразделения ГСЧС в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на ЧП, пожары и другие вызовы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Так, спасатели 311 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 151 выезд на ликвидацию пожаров и возгораний, 87 из которых возникли в природных экосистемах и стихийных свалках, 32 - выезда для помощи населению, на обезвреживание взрывоопасных предметов времен войны - 18, а также более сотни других вызовов.

В результате пожаров один человек погиб, а еще четверо получили травмы, в том числе ребенок. Благодаря оперативным действиям спасателей также один человек был спасен.

Кроме того, пиротехники осуществили 18 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 72 боеприпаса, среди которых -  54 артснаряда, 17 минометных мин и граната. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.