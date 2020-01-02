На Харьковщине за новогодние праздники во время пожаров погибли два человека

За выходные дни и новогодние праздники с 30 декабря 2019 по 2 января 2020 спасатели 63 раза выезжали на ликвидацию пожаров и чрезвычайных событий, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из них 38 выездов были на ликвидацию пожаров и возгораний, 11 выездов - для помощи населению и водителям транспортных средств, дежурства - 2 выезда, 12 - другие выезды.

По данным спасателей, во время ликвидации пожаров были обнаружены тела 2 погибших, еще 2 человека получили травмы.

Также на пожарах из опасных зон были эвакуированы 7 человек.

В ГСЧС призвали харьковчан и жителей Харьковщины быть осторожными и ответственными при обращении с огнем и электроприборами.