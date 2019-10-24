За один день в Харькове произошло сразу два ДТП с участием мотоциклистов: подробности

Сразу два ДТП с участием мотоциклистов за одно утро. В семь часов водитель легковушки столкнулся с мотоциклистом на Московском проспекте. Чуть позже под колеса автомобиля попал 18-летний водитель мотоцикла "Ява". С травмами мужчин доставили в больницу.

Дмитрий убирает с проезжей части мотоцикл и шлем - на месте ДТП мужчина с самого утра. В девять часов его сын на Журавлевском мосту попал под колеса автомобиля. Рассказывает: его водитель вдобавок к этому еще и жестоко избил парня.

Дмитрий, отец пострадавшего мотоциклиста

Мужчина вышел - на голубом Daewoo Lanos, снял ему шлем, сломал ему нос. Сейчас сын лежит в 4-ой неотложке. Зато он жив, а человек взял и уехал. Он сейчас будет находиться в розыске

Мужчина рассказывает, после столкновения с “Ланосом” сына еще и отбросило на другие машины - Hyundai и Toyota, которые проезжали мимо.

Сейчас его 18-летний сын в больнице, в крайне тяжелом состоянии.

Несколькими часами ранее еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием водителя мотоцикла произошло и на проспекте Московском, 135,А. В семь часов утра водитель автомобиля “ВАЗ 21061” совершил наезд на мотоциклиста, вследствие этого - последнего в тяжелом состоянии медики доставили в больницу.

Информацию по поводу дорожно-транспортных происшествий оформляли сотрудники следственно-оперативных групп. Сейчас все обстоятельства событий выясняются