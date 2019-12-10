За одну ночь в Харькове случилось два ДТП. Пострадало шесть человек

Около часа ночи на перекрестке улицы Культуры и проспекта Науки дорогу не поделили две машины: БМВ и Ауди.

Аварія сталася саме на цьому перехресті. За інформацією правоохоронцв, водій БМВ зіткнувся з автомобілем Ауді, вилетів на тротуар та протаранив світлофор.

Как следствие: у БМВ разбита вся передняя часть. Владельцу Ауди повезло больше. Его машина повредилась меньше. Но во время столкновения оба водителя получили травмы, говорят в Управлении патрульной полиции Харьковской области. Их, машинами скорой помощи, доставили в больницу. Сейчас следователи выясняют все причины и обстоятельства этого ДТП. Приблизительно через пять часов по улице 23-го Августа случается еще одна авария. На этот раз водитель автомобиля Тойота не справился с управлением и протаранил столб. Здесь машина, также, получила значительные повреждения: сплющенная передняя часть, искривленная боковая часть и смятая лобовая часть. В аварии пострадал водитель и трое пассажиров. Их госпитализировали, говорят правоохранители. Причины и обстоятельства этого ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.