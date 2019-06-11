За покушение на убийство под Харьковом задержали мужчину

11 июня 2019 г. 11:25
1 просмотр

На Харьковщине 43-летнего мужчину задержали за совершение покушения на убийство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 июня в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили 41-летнего жителя поселка Андреевка с колото-резаными ранами живота и спины. 

На месте происшествия полицейские установили, что ранение потерпевший получил в собственном гараже.

В тот день потерпевший вместе со своей сожительницей и товарищами распивал алкоголь. 

Мужчина вышел на улицу курить, во время чего у него возник конфликт с компанией, которая отдыхала неподалеку. В ходе конфликта один из мужчин схватил нож и ударил мужчину в область живота и спины. 

Очевидцы происшествия вызвали медиков, которые госпитализировали пострадавшего и вызвали полицию. 

Полицейские задержали злоумышленника. Как выяснилось, подозреваемый имеет криминальное прошлое, в частности, он уже был осужден за умышленное убийство. Задержанный объяснил, что не мог поступить иначе, поскольку потерпевший его сильно обидел.

Следователями Балаклейского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.