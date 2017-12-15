За попытку дать взятку прокурору жительница Зачепиловки может попасть за решетку

Первомайская местная прокуратура совместно с полицией задержала с поличным жительницу Зачепиловского района области при попытке за деньги «уладить» через представителя прокуратуры уголовное дело своего родственника.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Никита Далёка, женщина пыталась передать начальнику отдела Первомайского местной прокуратуры 5 тысяч гривен и 400 долларов.

"За такую ​​сумму задержанная просила посодействовать в решении в суде вопроса ее родственника, который совершил повторное преступление против собственности, будучи ранее освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно. В частности, она просила посодействовать, чтобы суд вынес приговор, не связанный с реальным лишением свободы », - рассказал Никита Далёка.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).

Сейчас фигурант дела задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.