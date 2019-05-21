Пытался убежать через крышу и провалился: за разбой на рынке задержали харьковчанина

Полицейские разоблачили 21-летнего харьковчанина в совершении разбойного нападения на рынке «Барабашова».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 19 мая около 13:40 на рынке «Барабашова» к 39-летнему мужчине подошли двое неизвестных, брызнули ему в глаза газовым баллончиком и попытались завладеть барсеткой с деньгами.

Однако довести свой умысел до конца им не удалось. Злоумышленники попытались убежать в сторону складов, где один из них провалился через крышу, где его задержал потерпевший вместе со свидетелями.

На место прибыла полиция. Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители разыскивают второго участника разбойного нападения.