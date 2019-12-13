Двух жительниц Полтавской области задержали за разбойное нападение на пенсионерку на Харьковщине

На Сахновщине 11 декабря произошло разбойное нападение на пенсионерку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в тот день в 17:42 в полицию обратился 61-летний житель пгт Сахновщина. Он сообщил, что около 10:00 в его домовладение проникли две неизвестные женщины. В это время в доме находилась 88-летняя мать заявителя. Злоумышленницы связали ее и под угрозой применения предмета, похожего на нож, завладели деньгами в сумме 10 000 гривен.

Как выяснили полицейские, бабушка самостоятельно впустила в дом неизвестных. С места происшествия изъяли вещественные доказательства.

В течение суток полицейские вышли на след злоумышленниц. Ими оказались две жительницы Полтавской области – 26 и 40 лет.

Их задержали.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

За разбой женщинам грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.