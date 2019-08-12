За разбойное нападение на предпринимателя задержали троих жителей Харьковщины

Правоохранители задержали троих участников разбойного нападения на частного предпринимателя, которое произошло 9 августа на Харьковщине.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в заброшенном доме на улице Центральной в Лозовой трое неизвестных ударили его битой по голове и отобрали деньги, а затем скрылись на автомобиле.

Как стало известно, пострадавший длительное время занимался разведением домашнего скота. Накануне к нему обратились трое парней и предложили приобрести свиней. Мужчина приехал на встречу с немалой суммой денег. Но вместо домашнего скота фермер получил удар битой по голове и остался без 80 000 гривен.

Правоохранители установили злоумышленников.

Как сообщила старший оперуполномоченный отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области Инна Вернигора, с целью сокрытия преступления злоумышленники бросили в лесу автомобиль "ВАЗ-2106", который приобрели накануне для нападения, где также спрятали бейсбольную биту и вещи потерпевшего - деньги и барсетку с документами . Нападавшие приехали в Харьков, откуда пытались выехать за пределы области.

Меры по задержанию злоумышленников продолжались всю ночь, и утром их задержали.

Как выяснилось, злоумышленниками оказались трое жителей Кегичевского района в возрасте от 24 до 30 лет, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.