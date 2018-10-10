За разбойное нападение в центре города задержали харьковчанина

10 октября 2018 г. 15:14
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9 октября около 15 часов в центре Харькова 23-летний парень напал на девушку и, угрожая ножом, попытался завладеть ее сумкой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По словам начальника Киевского отдела полиции Александра Коцар, злоумышленник проследил, как девушка сняла деньги с карточки и вышла на улицу, тогда он и напал не нее.

Полицию вызвали сотрудники банка. Парня задержали сразу на месте происшествия. Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание до семи лет лишения свободы.

 

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