За репост в тюрьму: в России осудили мужчину из-за музыкального ролика

11 июня 2017 г. 17:06
Источник: УНИАН
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Причиной уголовного преследования Романа Гришина стал его перепост в соцсети в 2014 году музыкального ролика, критикующего политику властей России на юго-востоке Украины.

В России Калужский районный суд приговорил горожанина Романа Гришина к 320 часам обязательных работ за возбуждение ненависти и вражды.

Причиной уголовного преследования Романа Гришина стал его перепост в соцсети в 2014 году музыкального ролика, критикующего политику властей России на юго-востоке Украины.

Согласно сообщению, 17 ноября 2016 года к Гришину на работу явились сотрудники ФСБ в масках и спецэкипировке. Основным предметом беседы с представителями ФСБ были регулярные поездки Гришина в Украину. Его спрашивали, в частности, почему он фотографируется на Майдане.

Гришин подчеркивал, что посещал страну как турист, гостил у друзей и ни с какими организациями в Украине не работал. Он является филологом, корректором, и подобное внимание ФСБ для него стало шоком.

Напомним, ранее ЛГБТ-активистку из Краснодара Нину Соловьеву за этот же ролик арестовали на 10 суток – ее действия были квалифицированы в рамках КоАП.

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