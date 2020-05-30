За рулем сгоревшего авто был полицейский: подробности ночного ДТП на Московском проспекте (ВИДЕО)

Столкновение патрульного авто и Деу на Московском проспекте произошло в 00:20. На Велозаводском мосту навстречу служебному Toyota Prius вылетел Деу Ланос, который от удара выбросило на тротуар, где машина загорелась.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 22-летний водитель Деу (сотрудник одного из отделов полиции Харькова) и его спутница погибли.

Медпомощь потребовалась 35-летнему водителю служебного Toyota Prius и двум пассажирам: 23-х и 26-летнему полицейским. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По информации пресс-службы УПП Харьковской области, сразу после столкновения один из патрульных, выбравшись из авто, пытался погасить пламя автомобильным огнетушителем. Однако огонь охватил Деу мгновенно и спасти людей не удалось.

На месте работали сотрудники ГСЧС. Причины возгорания устанавливаются. По словам очевидцев, после столкновения из Деу донесся звук взрыва.

Информация о происшествии зарегистрирована в Московском ОП, собранные на месте материалы направлены в ГБР.