За рулем сгоревшего авто был полицейский: подробности ночного ДТП на Московском проспекте (ВИДЕО)

30 мая 2020 г. 9:23
183 просмотра

Столкновение патрульного авто и Деу на Московском проспекте произошло в 00:20. На Велозаводском мосту навстречу служебному Toyota Prius вылетел Деу Ланос, который от удара выбросило на тротуар, где машина загорелась.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 22-летний водитель Деу (сотрудник одного из отделов полиции Харькова) и его спутница погибли.

Медпомощь потребовалась 35-летнему водителю служебного Toyota Prius и  двум пассажирам: 23-х и 26-летнему полицейским. Пострадавшие были доставлены в больницу.  

По информации пресс-службы УПП Харьковской области, сразу после столкновения один из патрульных, выбравшись из авто, пытался погасить пламя автомобильным огнетушителем. Однако огонь охватил Деу мгновенно и спасти людей не удалось.

На месте работали сотрудники ГСЧС. Причины возгорания устанавливаются. По словам очевидцев, после столкновения из Деу донесся звук взрыва.

Информация о происшествии зарегистрирована в Московском ОП, собранные на месте материалы направлены в  ГБР.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53