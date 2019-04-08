За сбыт наркотиков задержали рецидивиста

В Харьковской области за изготовление и распространение наркотических веществ правоохранители задержали ранее неоднократно судимого 42-летнего жителя Первомайского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

При себе у мужчины полицейские обнаружили деньги в сумме 4425 гривен.

При обыске квартиры злоумышленника обнаружили самодельный пластиковый прибор для курения наркотических веществ с остатками вещества коричневого цвета и наперсток.

Вещественные доказательства изъяли и направили на исследование.

Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.