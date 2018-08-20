За смерть пациента врачу грозит срок до двух лет

Происшествие произошло в ноябре 2015 года. 52-летняя врач дежурила в отделении экстренной медицинской помощи ЦРБ, когда в медучреждение на «скорой» доставили 66-летнюю женщину.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, медработник диагностировала у нее правостороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца и стенокардию и назначила лечение. Однако на следующий день больная скончалась.

Как выяснилось в ходе следствия, причиной смерти женщины стал острый инфаркт миокарда. По результатам экспертиз оказалось, что дежурный врач поставила неверный диагноз женщине, за что она не получила должной медицинской помощи и впоследствии умерла.

Волчанским отделом прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении врача центральной райбольницы за ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного и недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия для больного).

Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишения свободы до двух лет