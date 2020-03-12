За срыв карантина должностным лицам мэрии грозит уголовная ответственность. Идут ли завтра дети в школы и детские сады?

Это гимназия номер 13. Здесь учится более тысячи учеников. Сегодня они на уроках. Говорят, вооружились антисептиками, ведь о коронавирусе сейчас слышали буквально все.

Мария Глоба, ученица седьмого класса

Нужно очень часто мыть руки и дезинфицировать продукты, которые будешь есть. Нужно с собой носить антисептики, чтобы убивать микробы

Анна Мкритчан, ученица седьмого класса

Мне кажется, что карантин сейчас бесполезен. Потому что нету людей, которые болеют этим вирусом на данный момент. И я думаю, что никто болеть не будет. Поэтому можно спокойно ходить в школу

Специальных ограничений из-за коронавируса в школе не ввели, говорит завуч Оксана Пономаренко. Дети болеют, как и обычно в этот сезон - 58 учеников осталось дома из-за респираторных болезней, 12 дома - по другим уважительным обстоятельствам.

Тех, кто испугались пандемии и не пришел на занятия - не было.

Оксана Пономаренко, зам. директора по учебно-воспитательной работе гимназии №13

Три тижні, якщо введуть карантин - це проблематично буде, як для вчителів, так і для учнів надолужити матеріал. Ми приділили більше уваги особистій гігієні, провели нараду з викладачами про дотримання особистої гігієни. І сьогодні всі викладачі на першому уроці ще раз торкнулися теми особистої гігієни дітей

О том, что в Харькове школы и детсады не будут закрывать, накануне в своем Телеграмм-канале написал мэр города Геннадий Кернес. Проигнорировав при этом постановление Кабинета Министров от 11 марта о обязательном карантине - в частности о закрытии школ и детских садов.

Из-за трехнедельного карантина в городе только закрыли театры, кинотеатры, цирк, развлекательные и игровые центры. Также переносят спортивные и массовые мероприятия. Учебные же заведения, убеждал мэр, закрывать не нужно. Ведь родителям на время трехнедельного карантина некуда девать детей. Хотя юристы предостерегали от такого решения.

Анатолий Родзинский, адвокат, общественный деятель

Все это связано с тем, что есть законодательство о самоуправлении. Поэтому мэр Харькова может делать все, что ему вздумается. И Кабинет Министров, по большому счету, не указ. Но, в любом случае, местное самоуправление должно руководствоваться здравым смыслом и не может беспечно относится к такой мировой проблеме, как коронавирус

Непонятную реакцию городских властей сегодня во время брифинга прокомментировал главный санитарный врач Украины, Виктор Ляшко. По его словам, за несоблюдение постановления Кабинета Министров - виновным будет угрожать административная и уголовная ответственность.

Глава Харьковской областной администрации также не удержался от критики городских чиновников, которые подвергают опасности горожан.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Були представники на нашій комісії від ХМР, я звернувся до них і наполегливо прохав виконати постанову Кабінету Міністрів від 11 березня. На що від керівників Департаменту освіти та охорони здоров’я ХМР, я отримав відповідь, що це питання буде переглянуто. Тому ми сподіваємося, що на мої зауваження ХМР зважить і прийме рішення, яке відповідатиме цій постанові

Сегодня утром в сети появилась информация, что в горсовете действительно пересмотрят свое решение и Харьков тоже пойдет на карантин. Однако, уже через некоторое время эту информацию в мэрии опровергли. Заявив, что о пересмотре решения и речи не идет. Поэтому прокуратура области внесла данные в ЕРДР по части 1-й статьи 325 УКУ - нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других заболеваний.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Розпочато досудове розслідування , слідчим після вивчення документів буде прийнято рішення про подальшу ситуацію з цією справою. Санкція статті передбачає штраф до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт до 6 місяців або ж обмеження волі до трьох років

Почти сразу после того, как делом занялись правоохранители в городском совете свое решение резко изменили. В пресс-службе мэрии сообщили - с пятницы во всех учебных заведениях Харькова до 3 апреля таки вводится карантин.

Все учебные заведения областного подчинения с сегодняшнего дня уже на карантине. Все - чтобы предупредить распространение коронавируса в регионе. Также Харьковщина планирует приобрести дополнительно медицинское оборудование, в частности приобрести аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты, тест-системы для диагностики коронавируса и экспресс-тесты.

Михаил Черняк, заместитель главы ХОГА

Є пропозиції і виробників з КНР, тому що вони вже там опробували, і є вже пропозиції європейських держав, які напрацювали. Кошти виділені, і ми маємо можливість сьогодні це придбати. Питання лише в процедурі придбання - повної процедури придбання або за скороченою, ми зверталися до уряду і до відповідних міністерств. Чекаємо сьогодні відповідь

По меньшей мере несколько тысяч тест-систем планируют распределить по специализированным "скорым", а также обеспечить ими областные инфекционные больницы. Для первоочередной закупки медицинских средств правительство выделило 100 миллионов гривен.