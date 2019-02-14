За сутки боевики трижды обстреляли военных из запрещенного оружия

14 февраля 2019 г. 8:35
Источник: УНИАН
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13 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС. В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции военных.

"Дважды – из минометов калибра 120 мм, и третий обстрел – с применением станкового противотанкового гранатомета – в районе села Водяное; из минометов калибра 120 мм вблизи населенного пункта Лебединское; дважды – из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник трижды обстрелял украинских защитников: из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе села Крымское;из крупнокалиберных пулеметов – позиции наших военных вблизи населенного пункта Новолуганское; из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета – в районе населенного пункта Майское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 13 февраля двух оккупантов уничтожены и двое ранены.

 

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