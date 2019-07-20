 

За сутки на Донбассе - двое погибших, трое бойцов - ранены

20 июля 2019 г. 10:10
Источник: УНИАН

Вчера, 19 июля, боевики на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Также, противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Широкино, Богдановка, Марьинка, Талаковка, Тарамчук, Гнутово, Новотроицкое, Березовое, Красногоровка, Чермалык, Водяное, Авдеевка, Новогнатовка, Пищевик, Крымское, Южное, Новолуганское, Луганское и Счастье. 

"В результате вражеских обстрелов два военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, кторое не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки 19 июля двое оккупантов ранены", - сообщили в штабе.

В течение этих суток оккупанты совершили 5 обстрелов: возле Гранитного, Лебединского, Счастья и Нижнетеплого.

 

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