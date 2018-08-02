За сутки на Донбассе пропал без вести военный, еще пятеро ранены

02 августа 2018 г. 11:10
Источник: Левый берег
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За прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"За минувшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих были ранены. Также обнаружено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организованы его поиски", - говорится в утренней сводке.

Отмечается, что боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП, по позициям ВСУ  у н.п.Крымское, Станица Луганская, Новолуганск, Травневое, Новомихайловка, Марьинка, Лебединское, Талаковка, Павлополь, Гнутово и Водяное.

С начала течение текущих суток боевики восемь раз открывали огонь - у Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутово и Широкино. Также они обстреляли позиции ВСУ у Водяного из 82-мм миномета.

В результате двое военнослужащих были ранены.

По данным украинской разведки, в отчетный период было уничтожено пять боевиков и четверо были ранены.

 

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