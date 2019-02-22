За сутки на Донбассе трое военных получили ранения

21 февраля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня.
При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено четыре раза, сообщает пресс-центр ООС.
Оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 82 и 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанкового ракетного комплекса.
В результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
"По данным разведки, 21 февраля три оккупанта уничтожены и четверо ранены", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции бойцов ООС.