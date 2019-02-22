За сутки на Донбассе трое военных получили ранения

22 февраля 2019 г. 8:58
Источник: УНИАН
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21 февраля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня.

При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено четыре раза, сообщает пресс-центр ООС.

Оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 82 и 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанкового ракетного комплекса.

В результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"По данным разведки, 21 февраля три оккупанта уничтожены и четверо ранены", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции бойцов ООС.

 

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