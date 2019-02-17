За сутки на Донбассе убит один военнослужащий

За минувшие сутки, 16 февраля, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в результате обстрелов один военнослужащий ОС погиб, еще один получил ранения.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы позиций ВСУ велись 4 раза:

- дважды, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка;

- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Павлополь;'

- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия возле населенного пункта Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял силы ОС в районе села Крымское: один раз – из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и второй – из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские подразделения, обороняющиеся отвечали на вражеский огонь дежурными огневыми средствами. По данным разведки, 16 февраля пятерых оккупантов уничтожены и четверо ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял украинские позиции. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" – вблизи населенного пункта Водяное из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Катериновка из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрелов один украинский военнослужащий ранен.