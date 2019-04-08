За сутки на Харьковщине - 113 пожаров сухостоя: горели дома, гаражи и постройки

08 апреля 2019 г. 10:51
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За прошедшие сутки пожарные 113 раз выезжали на ликвидацию пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, общая площадь возгораний составила около 30 га.

В результате пожаров были уничтожены и повреждены 2 частных дома, 9 хозяйственных сооружений, 4 гаража, 2 забора и 1 ворота.

Крупнейший из пожаров произошел в селе Березовское Дергачевского района, где пожар сухостоя уничтожил 1 га растительности, 3 гаража и 1 хозпостройку.

Также в садовом обществе «Юбилейный», который расположен в Индустриальном районе Харькова, желание хозяев сжечь мусор обернулось потерей сарая и повреждением соседского дачного дома.

Как отмечают чрезвычайники, едва ли не единственной причиной возникновения вчерашних пожаров на открытых территориях является человеческий фактор.

Поэтому Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

 

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