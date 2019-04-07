Из-за выжигания сухой травы от огня пострадали два дома и шесть хозпостроек

За прошедшие сутки спасатели ликвидировали 88 пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожары сухостоя происходили едва ли не во всех районах области.

По данным ГСЧС, общая площадь пожаров составила около 35 га.

Пламя от этих возгораний нанесло урон 2 домам, 2 заборам и 6 хозяйственным сооружениям.

Спасатели подчеркивают, что основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор, и напоминают жителям Харьковщины, что легкомысленное отношение в сочетании с опасными для экосистем погодными условиями в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям.