За сутки на Харьковщине более 100 раз тушили горящий сухостой

02 апреля 2019 г. 10:00
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За прошедшие сутки чрезвычайники ликвидировали 101 пожар, который были связаны с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Общая площадь пожаров составила около 30 га.

Наибольшее их количество произошло в Харькове, Харьковском, Дергачевском, Змиевском, Купянском, Изюмском и Балаклейском районах.

Огонь от этих возгораний уничтожил 2 заброшенных здания, забор и сеновал.

В службе ГСЧС отмечают, что подавляющее большинство пожаров в экосистемах случается из-за легкомысленности граждан, которые, несмотря на многочисленные предостережения спасателей, продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

 

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