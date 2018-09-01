За сутки на Харьковщине из-за горящего сухостоя и мусора произошло 52 пожара

01 сентября 2018 г. 11:35
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За прошедшие сутки на Харьковщине спасатели 52 раза выезжали на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листьев, камыша и мусора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасатели 17 выезжали бороться с огнем в природных экосистемах в Харьков и 35 раз - в область.

Общая площадь пожаров составила около 15,6 га.

Все возгорания обошлись без жертв.

30 августа, по информации пресс-службы спасателей,  такие пожары уничтожили 2 сооружения, забор, гараж и автомобиль ВАЗ 2106.

Как рассказывают спасатели, такие пожары, как правило, случаются из-за того, что огонь выходит из-под контроля человека, который пытается вести хозяйственную деятельность - убрать кустарники, сухостой, мусор и тому подобное. Несмотря на то, что таким образом наводить порядок на хозяйственных участках и открытом пространстве запрещено, люди не считаются с этим и продолжают все чаще поджигать стихийные свалки, луга, овраги, пустыри и тому подобное.

Очень часто, не имея достаточного количества средств пожаротушения или просто бросая горящую траву на произвол судьбы, граждане не в состоянии дальше контролировать ее горение, и тогда возникает пожар. Нередко такие пожары перекидываются на объекты народного хозяйства, частные дома, поля и леса, а иногда - забирают человеческую жизнь.

Как сообщалось ранее, 30 августа в Балаклейском лесничестве тушили низовой пожар в хвойном лесу. Из-за выжигания травы на соседнем лугу в лесу загорелась сухая трава на площади 1 га, а хвойная подстилка горела на площади 3900 кв.м. Спасатели ликвидировали пожар, не допустив его перекидывания на верхушки деревьев.

 

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