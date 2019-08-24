За сутки на Харьковщине произошло 26 пожаров из-за сухой травы

23 августа cпасатели 26 раз выезжали на тушение сухой травы, стерни, тростника и мусора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, общая площадь пожаров превысила 2 га.

Пожары произошли в Нововодолажском, Дергачевском, Сахновщанском, Балаклейском, Чугуевском и Красноградском районах области, а также в Слободском, Основянском, Московском и Киевском районах Харькова.

В ведомстве напоминают, сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности. Существует большая угроза возникновения возгораний из-за жары. Спасатели просят не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.