 

За сутки на Харьковщине произошло 26 пожаров из-за сухой травы

24 августа 2019 г. 11:54
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23 августа cпасатели 26 раз выезжали на тушение сухой травы, стерни, тростника и мусора. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, общая площадь пожаров превысила 2 га.

Пожары произошли в Нововодолажском, Дергачевском, Сахновщанском, Балаклейском, Чугуевском и Красноградском районах области, а также в Слободском, Основянском, Московском и Киевском районах Харькова.

В ведомстве напоминают,  сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности. Существует большая угроза возникновения возгораний из-за жары. Спасатели просят не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

 

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