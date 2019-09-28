За сутки на Харьковщине произошло 29 пожаров в экосистемах

В Харьковской области за сутки спасатели ликвидировали 29 пожаров, возникших из-за выжигания сухой травы, листьев, мусора и камыша.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Суммарная площадь горения составила около 25 га.

Наибольшее количество таких пожаров возникло в Балаклейском районе области - 5, и по три пожара в Чугуевском и Волчанском районах области.

Как отметили в ГСЧС, все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.