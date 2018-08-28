За сутки на Харьковщине произошло несколько случаев суицида

28 августа 2018 г. 12:09
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В ночь перед праздником Успения Пресвятой Богородицы на Харьковщине возросло количество суицидов.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, за сутки в Харьковской области было совершено 4 попытки самоубийства.

Из них - 2 случая попытки суицида из огнестрельного оружия.

В результате одного из них погиб 49-летний мужчина.

Кроме того, в Зачепиловском районе 21-летний парень повесился возле своего дома на дереве.

А в Змиевском районе 17-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения порезала себе вены.

 

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