За сутки на Харьковщине произошло несколько случаев суицида

В ночь перед праздником Успения Пресвятой Богородицы на Харьковщине возросло количество суицидов.
Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, за сутки в Харьковской области было совершено 4 попытки самоубийства.
Из них - 2 случая попытки суицида из огнестрельного оружия.
В результате одного из них погиб 49-летний мужчина.
Кроме того, в Зачепиловском районе 21-летний парень повесился возле своего дома на дереве.
А в Змиевском районе 17-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения порезала себе вены.