За сутки на Харьковщине произошло несколько случаев суицида

В ночь перед праздником Успения Пресвятой Богородицы на Харьковщине возросло количество суицидов.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, за сутки в Харьковской области было совершено 4 попытки самоубийства.

Из них - 2 случая попытки суицида из огнестрельного оружия.

В результате одного из них погиб 49-летний мужчина.

Кроме того, в Зачепиловском районе 21-летний парень повесился возле своего дома на дереве.

А в Змиевском районе 17-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения порезала себе вены.